Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения депутату Рашкину

Парламентарию запрещено пользоваться телефоном и интернетом, а также охотиться и выходить из дома ночью.

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения депутату Государственной думы от фракции КПРФ Валерию Рашкину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Сегодня состоялось рассмотрение жалобы адвоката парламентария на меру пресечения его подзащитному. Она заключается в запрете определенных действий, среди которых использование интернета, телефона и прочих средств связи. Кроме того, Рашкину запрещено заниматься охотой и выходить из дома ночью. Суд жалобу защиты отклонил.

Апелляционная коллегия оставила постановление суда об избрании Рашкину меры пресечения в виде определенных действий без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения, сообщили в Мосгорсуде

Напомним, депутату предъявили обвинение в незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября текущего года Рашкин, находясь на территории Саратовской области, без разрешения на охоту выследил и убил лося.

Ранее Рашкин заявил о желании купить лося.

Видео: Telegtam/Московские суды общей юрисдикции