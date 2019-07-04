Мощность пунктов вакцинации в Петербурге увеличили до 200 человек в день

Сейчас в городе работают 99 прививочных пунктов.

Пропускную способность пунктов вакцинации в Петербурге увеличили до 200 человек в день. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 3 февраля.

Сейчас в городе работают 99 прививочных пунктов, 10 из которых в частных клиниках и один – в ведомственной клинической больнице "РЖД-Медицина". Всего Петербург согласовал с Минздравом открытие 120 пунктов на базе городских и частных поликлиник, в дальнейшем их число увеличат.

Отмечается, что к 3 февраля первично привили 72 334 петербуржца, свыше 15 тысяч из них полностью закончили цикл вакцинации. Кроме того, до конца февраля город получит еще 310 700 комплектов доз вакцины Гам-КОВИД-Вак.

Тем временем, масочный режим в Петербурге продлили до 15 мая.

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