Мощи святителя Луки побывали в храме при Мариинской больнице в Петербурге

В Петербурге в Мариинскую больницу привезли мощи святителя Луки хирурга и архиепископа.

В Санкт-Петербурге в храм святого апостола Павла при Мариинской больнице доставили мощи святителя Луки. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

После прибытия святыни в храме прошёл торжественный молебен. Святитель Лука, известный как хирург и учёный, в годы Великой Отечественной войны помогал бойцам на фронте, а позже после медицинской практики принял монашеский постриг. Сегодня его считают покровителем хирургов.

По словам представителей духовенства, верующие обращаются к святителю с молитвами о помощи в сложных операциях, и есть свидетельства об исцелениях. Заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Алексей Терешин отметил, что возможность прикоснуться к святыне стала значимым событием для врачей и пациентов.

В Мариинской больнице мощи находились несколько часов. До 25 сентября святыня будет доступна для поклонения в других медицинских учреждениях города, включая детские больницы и госпиталь ветеранов войн. Святые мощи святителя Луки прибыли в Петербург из Симферополя 13 сентября и ранее находились в Новодевичьем монастыре и Казанской церкви.

Прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек.

Фото: Piter.tv