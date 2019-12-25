Мосбиржа может запустить вечерние торги на рынке облигаций

Председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов рассказал РБК, что площадка планирует осенью запустить вечернюю торговую сессию на рынке облигаций. Время торгов может быть увеличено до 23:50.
Отмечается, что на вечерней сессии для инвесторов будут доступны ОФЗ и евробонды. Вечерние торги хотят запустить уже в начале этой осени.
Таким образом, инвесторы смогут "отыгрывать" некоторые значимые для глобального долгового рынка события, которые происходят вечером, — отметил Денисов.
В настоящее время торги на Мосбирже проводятся с 10:00 до 18:39 с традиционными аукционами открытия и закрытия торгов. После того, как будут запущены вечерние торги на рынке облигаций, они по длительности сравняются с торгами на рынке акций (по 14 часов в день).
Фото: pixabay
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