Мосбиржа может запустить вечерние торги на рынке облигаций

Для инвесторов будут доступны ОФЗ и евробонды.

Председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов рассказал РБК, что площадка планирует осенью запустить вечернюю торговую сессию на рынке облигаций. Время торгов может быть увеличено до 23:50.

Отмечается, что на вечерней сессии для инвесторов будут доступны ОФЗ и евробонды. Вечерние торги хотят запустить уже в начале этой осени.

Таким образом, инвесторы смогут "отыгрывать" некоторые значимые для глобального долгового рынка события, которые происходят вечером, — отметил Денисов.

В настоящее время торги на Мосбирже проводятся с 10:00 до 18:39 с традиционными аукционами открытия и закрытия торгов. После того, как будут запущены вечерние торги на рынке облигаций, они по длительности сравняются с торгами на рынке акций (по 14 часов в день).

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