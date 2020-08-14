Это может привести к делистингу бумаг компаний.

Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж. Причина в пересмотре налоговых соглашений с некоторыми странами. Компании рассматривают возможность перехода под российскую юрисдикцию. Об этом пишет РБК.

Эксперты отмечают, что это может привести к делистингу бумаг компаний с иностранных бирж. Таким мнением, например, поделилась управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Московской биржи Анна Василенко.

Она добавила, что в результате из-за изменения налогового законодательства многим российским компаниям будет невыгодно иметь холдинги в других странах.

Ранее мы писали, что Россия и Кипр договорились о поправках в налоговое соглашение.

Видео: Youtube/The Duran