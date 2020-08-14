Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж. Причина в пересмотре налоговых соглашений с некоторыми странами. Компании рассматривают возможность перехода под российскую юрисдикцию. Об этом пишет РБК.
Эксперты отмечают, что это может привести к делистингу бумаг компаний с иностранных бирж. Таким мнением, например, поделилась управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Московской биржи Анна Василенко.
Она добавила, что в результате из-за изменения налогового законодательства многим российским компаниям будет невыгодно иметь холдинги в других странах.
Ранее мы писали, что Россия и Кипр договорились о поправках в налоговое соглашение.
Видео: Youtube/The Duran
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все