Морской порт Петербурга увеличил инвестиции в развитие в 2019 году

Компания вложила на развитие на 53% больше, чем в 2019 году.

За первые девять месяцев в 2019 году "Морской порт Санкт-Петербург" увеличил инвестиции. Они превысили показателя в 630 миллионов рублей. Основная часть средств направлена на закупку нового оборудования и техники. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В текущем году на развитие учреждения выделено на 53% больше средств, чем за аналогичный период в 2018 году. Почти 60% из них ушли на покупку техники. Благодаря этому введены в эксплуатацию два подъемных крана "Витязь". Их грузоподъемность достигает 40 тонн. "Морской порт" приобрел портовые аппараты, экологичные устройства для уборки и очистки причалов и территории порта. Завершился капитальный ремонт шести железнодорожных путей, а также трех стрелочных переводов. Специалисты модернизировали электросетевое хозяйство, на участке появилась автоматизированная информационно-измерительная система учета ресурсов.С ее помощью сотрудники порта смогут планировать расход электричества и отслеживать ситуацию.

Ранее Piter.tv писал о том, что туристов хотят перевозить от порта до центра города на электросудах.

Фото: Piter.tv

