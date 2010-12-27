Туристов хотят перевозить от порта до центра города на электросудах

Электросуда являются экологичным видом транспорта.

В Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и области задумались о том, чтобы использовать для передвижения гостей города от порта "Морской сад" к достопримечательностям Северной столицы электросуда. Развитие альтернативных видов транспорта может привлечь новых туристов, считает генеральный директор Дирекции Кирилл Поляков.

Одна из задач на будущее - перевод речного транспорта на экологический тип. Перевозчикам, которые будут готовы приобрести суда на электродвигателе, окажут государственную поддержку.

За прошлый год по водным артериям города "прогулялись" около 3 млн пассажиров. В период навигации 2018 года пассажирский порт Петербурга принял в общей сложности 270 круизных судов с более чем 623 тыс. людей на борту.

Внедрение судов на электродвигателе на туристических маршрутах станет инновационным подходом к развитию отрасли, заявил Поляков. Дирекции предстоит "разгрузить" центр города на Неве от автобусного движения, но при этом обеспечить комфортные условия для посещения петербургских достопримечательностей.

Фото: vk.com/passengerportspb