В Петербурге может появиться морской кластер «Сколково»

В технопарке "Ленполиграфмаш" сегодня представляют стартапы.

В городе на Неве может появиться морской кластер "Сколково", пишет "Петербургский дневник". Такая идея обозначилась на пленарной сессии "Развитие инновационных экосистем. Опыт Санкт-Петербурга", которая состоялась в технопарке "Ленполиграфмаш".

Анонс создания филиала морского кластера "Сколково" прозвучал из уст руководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Маринет" Виктора Олерского. Он отметил, что налоговые и страховые льготы резидентов фонда в неизменененном виде перенесут в компании в Петербурге.

Вице-губернатор города Евгений Елин считает идею заслуживающей поддержки, так как результаты создания кластера могут быть положительными.

Ранее мы рассказывали, что депутаты поддержали поправки в бюджет Петербурга на 2019 год.

Фото: Виталий Барсов, wikimedia.org