В Петербурге может появиться морской кластер «Сколково»

В городе на Неве может появиться морской кластер "Сколково", пишет "Петербургский дневник". Такая идея обозначилась на пленарной сессии "Развитие инновационных экосистем. Опыт Санкт-Петербурга", которая состоялась в технопарке "Ленполиграфмаш".
Анонс создания филиала морского кластера "Сколково" прозвучал из уст руководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Маринет" Виктора Олерского. Он отметил, что налоговые и страховые льготы резидентов фонда в неизменененном виде перенесут в компании в Петербурге.
Вице-губернатор города Евгений Елин считает идею заслуживающей поддержки, так как результаты создания кластера могут быть положительными.
Ранее мы рассказывали, что депутаты поддержали поправки в бюджет Петербурга на 2019 год.
Фото: Виталий Барсов, wikimedia.org
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