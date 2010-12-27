Депутаты поддержали поправки в бюджет Петербурга на 2019 год

Корректировки внесены в связи с поступлением дополнительных доходов.

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания поддержала поправки в бюджет Петербурга на 2019 год. Об этом пишет пресс-служба ЗакСа.

Корректировки внесены в связи с поступлением дополнительных доходов. Общий объем поступлений в городской бюджет увеличился на 6,3 % - 37 млн 478 тысяч рублей.

Дополнительные средства хотят направить на приобретение зданий для школ и объектов здравоохранения, а также на лекарственное обеспечение горожан и покупку оборудования для детских поликлиник.

Кроме того, деньги частично покроют расходы на создание новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

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Фото: assembly.spb.ru