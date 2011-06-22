В Кронштадте заработает "Морская почта" к 330-летию ВМФ

С 23 по 26 июля участники смогут отправить авторские открытки, которые "Почта России" доставит в любую точку страны абсолютно бесплатно.

День Военно-Морского Флота будет отмечаться 26 июля. В этот день российскому военно-морскому флоту исполнится 330 лет, а центром масштабных торжеств станет Кронштадт. В четвертый раз на Якорной площади начнет работу проект "Морская почта" издания "Петербургский дневник". С 23 по 26 июля участники смогут отправить авторские открытки, которые "Почта России" доставит в любую точку страны абсолютно бесплатно.

Главный редактор издания Кирилл Смирнов подчеркнул, что акция проходит в год знаковой даты – 330-летия флота и сообщил о создании специальной открытки к этому юбилею, отдельного вида корреспонденции, посвященного Кронштадту как городу морской славы, и целой серии из шести уникальных открыток к 85-летию Таллинского прорыва.

Серия открыток создана при поддержке Санкт-Петербургского отделения движения "Бессмертный полк России". Директор некоммерческого партнерства "Память Таллинского прорыва" Мария Инге-Вечтомова пояснила, что выпуск посвящен именно простым морякам-защитникам Балтики. Она добавила, что трое из шести героев, изображенных на карточках, были награждены медалью за оборону Ленинграда.

Ранее мы сообщили о том, что "Метеоры" до Петергофа получили имена героев Великой Отечественной войны перед Днем ВМФ.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)