Моргун: снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе закончат в этом году

Снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе закончат в этом году. Об этом заявил мэр города Олег Моргун в интервью "РИА Новости".
По его словам, в списке к сносу значится более 400 строений. Моргун отметил, что 287 из них уже снесли, а на 13 идут работы. Мэр Мариуполя отметил, что люди работают ночью и днем.
Также Моргун отметил, что окончательная цифра меняется, потому что иногда выясняется, что дом еще можно отремонтировать.
Ранее мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота.
Видео: Telegram / РИА Новости
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