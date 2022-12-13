Моргун: снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе закончат в этом году

По его словам, в списке к сносу значится более 400 строений.

Снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе закончат в этом году. Об этом заявил мэр города Олег Моргун в интервью "РИА Новости".

По его словам, в списке к сносу значится более 400 строений. Моргун отметил, что 287 из них уже снесли, а на 13 идут работы. Мэр Мариуполя отметил, что люди работают ночью и днем.

Также Моргун отметил, что окончательная цифра меняется, потому что иногда выясняется, что дом еще можно отремонтировать.

Ранее мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота.

Видео: Telegram / РИА Новости