Моргенштерн заявил, что ему грустно быть богатым

На фото он держит много пачек с пятитысячными купюрами.

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) в Instagram пожаловался на то, что ему грустно быть богатым. Такой юмор оценили не все его поклонники.

Исполнитель недавно стал "музыкантом года" по версии журнала GQ. В более раннем посте он заявил, что он долларовый миллионер, у него автопарк люксовых тачек, брендовых шмоток и ювелирки хватит чтобы купить несколько квартир в регионе.

Мои полчаса под плюс на очередном корпорате стоят три миллиона. Моргенштерн

Кто-то с юмором отнесся к новому посту певца, а кто-то разозлился не на шутку, назвал исполнителя уродом и сказал, что этих денег хватит "на лечение его мозга". Кто-то и вовсе предложил стать Моргенштерну бедным.

Ранее рэпер Моргенштерн получил премию "Женщина года".

Фото: Instagram/ morgen_shtern