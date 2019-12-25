Моргенштерн заявил, что ему грустно быть богатым

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) в Instagram пожаловался на то, что ему грустно быть богатым. Такой юмор оценили не все его поклонники.
Исполнитель недавно стал "музыкантом года" по версии журнала GQ. В более раннем посте он заявил, что он долларовый миллионер, у него автопарк люксовых тачек, брендовых шмоток и ювелирки хватит чтобы купить несколько квартир в регионе.
Мои полчаса под плюс на очередном корпорате стоят три миллиона.
Моргенштерн
Кто-то с юмором отнесся к новому посту певца, а кто-то разозлился не на шутку, назвал исполнителя уродом и сказал, что этих денег хватит "на лечение его мозга". Кто-то и вовсе предложил стать Моргенштерну бедным.
Ранее рэпер Моргенштерн получил премию "Женщина года".
Фото: Instagram/ morgen_shtern
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