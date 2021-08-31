Моргенштерн женился на своей девушке Диларе

Российский рэпер Алишер Моргенштерн во вторник, 31 августа женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной.
Известно, что пара решила сыграть свадьбу в Москве в стиле 90-х. Ведущей на мероприятии стала журналистка Ксения Собчак. В своем Instagram Собчак прокомментировала: "С молодоженами сегодня не повезло. Но работу не выбирают".
Моргенштерн вручил невесте в короне и платье от дизайнера Игоря Гуляева букет из леденцов, после чего они отправились в ЗАГС на автомобиле Daewoo Nexia.
Ранее Моргенштерн возглавил рейтинг инфлюенсеров, которым больше всего доверяет молодежь до 21 года. Также Моргенштерн стал самым прослушиваемым музыкантом в Spotify.
Видео: Telegram / Подъем
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