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Моргенштерн женился на своей девушке Диларе

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В сети опубликовали первые кадры с торжества знаменитостей.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн во вторник, 31 августа женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной. 

Известно, что пара решила сыграть свадьбу в Москве в стиле 90-х. Ведущей на мероприятии стала журналистка Ксения Собчак. В  своем Instagram Собчак прокомментировала: "С молодоженами сегодня не повезло. Но работу не выбирают".

Моргенштерн вручил невесте в короне и платье от дизайнера Игоря Гуляева букет из леденцов, после чего они отправились в ЗАГС на автомобиле Daewoo Nexia.

Ранее Моргенштерн возглавил рейтинг инфлюенсеров, которым больше всего доверяет молодежь до 21 года. Также Моргенштерн стал самым прослушиваемым музыкантом в Spotify.

Видео: Telegram / Подъем

Теги: моргенштерн
Категории: Новости России, Лента новостей,

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