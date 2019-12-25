Моравецкий: России надо решить, хочет ли она быть с Европой или против нее

В Польше призвали Запад не показывать слабость перед РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с итальянской газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России. Заявление польского чиновника касается дальнейшего взаимоотношения между Москвой и европейским регионом. По мнению главы правительства, на данный момент РФ "исследует границы дозволенного", а также планирует "разделить" страны.

Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы.Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Спикер подчеркнул прессе, что Запад покажет свою слабость перед лицом России, если выдаст разрешение на реализацию и запуск газового проекта "Северный поток-2". По мнению Моравецкого, этот проект будет символом, а также инструментом господства РФ над всем Центрально-Восточным регионом Европы.

Премьер Польши надеется склонить Шольца против "Северного потока — 2".

Фото: YouTube / Janusz Jaskółka