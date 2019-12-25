Премьер Польши надеется склонить Шольца против "Северного потока — 2"

Матеуш Моравецкий считает газопровод инструментом шантажа для Украины.

Премьер-министр Польши надеется склонить нового немецкого канцлера Олафа Шольца против "Северного потока — 2". Такое заявление Матеуш Моравецкий сделал во время выступления перед журналистами в Риме. Варшава все еще рассчитывает на отмену запуска российского газового трубопровода. Представитель ФРГ должен посетить Польшу с первым рабочим визитом в это воскресенье.

Я слышу голоса из столицы Германии, что если дойдет до эскалации напряженности на российско-украинской границе, то Германия рассмотрит исключение "Северного потока 2" из операционной деятельности. Матеуш Моравецкий. премьер-министр Польши

По мнению спикера. Берлин не должен позволять себе и поддаваться давлению со стороны президента России Владимира Путина в вопросе реализации энергетического проекта "Северного потока-2". Моравецкий полагает, что газопровод станет объектом шантажа против Киева, Варшавы и всего Евросоюза.

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Фото: YouTube / Kancelaria Premiera

