Премьер Польши надеется склонить Шольца против "Северного потока — 2"

Премьер-министр Польши надеется склонить нового немецкого канцлера Олафа Шольца против "Северного потока — 2". Такое заявление Матеуш Моравецкий сделал во время выступления перед журналистами в Риме. Варшава все еще рассчитывает на отмену запуска российского газового трубопровода. Представитель ФРГ должен посетить Польшу с первым рабочим визитом в это воскресенье.
Я слышу голоса из столицы Германии, что если дойдет до эскалации напряженности на российско-украинской границе, то Германия рассмотрит исключение "Северного потока 2" из операционной деятельности.
Матеуш Моравецкий. премьер-министр Польши
По мнению спикера. Берлин не должен позволять себе и поддаваться давлению со стороны президента России Владимира Путина в вопросе реализации энергетического проекта "Северного потока-2". Моравецкий полагает, что газопровод станет объектом шантажа против Киева, Варшавы и всего Евросоюза.
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Фото: YouTube / Kancelaria Premiera
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