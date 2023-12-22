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Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе

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Аркадиуш Мирча рассказал о реакции Варшавы на трагедию в секторе Газа.

Польские власти обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина, который скончался во время воздушного удара по сектору Газа. Соответствующее заявление сделал местный заместитель министра юстиции в Варшаве Аркадиуш Мирча, выступая в эфире Польского телевидения.

Пока вся информация, которую мы имеем, основывается на сообщениях агентств. Все говорит о том, что в этом налете погиб поляк... Мы обратились к правительству Израиля с просьбой подтвердить эту информацию и дать пояснения по ситуации.

Аркадиуш Мирча, замглавы юстиции Польши

Напомним, что ближневосточный телеканал Al Jazeera сообщил зрителям о том, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых находились граждане Польши, Австралии и Великобритании,стали жертвами на территории палестинского анклава при ударе со стороны израильской армии. 

Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине.

Фото и видео: YouTube / TVP Info

Теги: аркадиуш мирча, минюст, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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