Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе

Аркадиуш Мирча рассказал о реакции Варшавы на трагедию в секторе Газа.

Польские власти обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина, который скончался во время воздушного удара по сектору Газа. Соответствующее заявление сделал местный заместитель министра юстиции в Варшаве Аркадиуш Мирча, выступая в эфире Польского телевидения.

Пока вся информация, которую мы имеем, основывается на сообщениях агентств. Все говорит о том, что в этом налете погиб поляк... Мы обратились к правительству Израиля с просьбой подтвердить эту информацию и дать пояснения по ситуации. Аркадиуш Мирча, замглавы юстиции Польши

Напомним, что ближневосточный телеканал Al Jazeera сообщил зрителям о том, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых находились граждане Польши, Австралии и Великобритании,стали жертвами на территории палестинского анклава при ударе со стороны израильской армии.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info