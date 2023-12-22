Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине

Петр Миткевич огласил статистику по погибшим полякам на Украине.

Польский гражданин, который с мая 2022 года сражается против России в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, в эфире местной радиостанции RMF FM признал присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий. Гость шоу ответил на вопрос ведущего о количестве сограждан, которые погибли, воюя на стороне ВСУ. Петр Миткевич пояснил, что "не хотел бы говорить о таких вещах". Однако он назвал публично цифру, которая по сравнению с официальной статистикой оказалась занижена более чем в 70 раз.

Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати. Петр Миткевич, польский наемник

Напомним, что ранее российское министерство по обороне уведомило о том, что с начала проведения специальной военной операции на территории Украины уничтожены свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе 1 427 человек из Польши.

Глава МИД Польши заявил, что осуждает терроризм в любом проявлении.

Фото и видео: YouTube / RMF 24