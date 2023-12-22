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Глава МИД Польши заявил, что осуждает терроризм в любом проявлении

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Радослав Сикорский осудил любые формы терроризма.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский осудил теракт, произошедший на территории подмосковного Красногорска, в здании "Крокус Сити Холла" во время выступления музыкальной группы "Пикник". В эфире местного телеканала TVN иностранный дипломат заметил, что власти в Варшаве не могут поддержать действия боевиков. Известно, что по меньшей мере три человека в камуфляже вечером 22 марта открыли огонь по присутствующим в концертном зале из автоматического оружия.

Мы, конечно, осуждаем терроризм в любом проявлении.

глава МИД Польши

Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко".

Фото и видео: YouTube / TVP3 Bydgoszcz

Теги: крокус сити холл, мид, польша, радослав сикорский, теракт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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