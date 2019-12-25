Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года

Ранее решение было отложено только до мая 2021 года.

Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до 1 мая 2022 года. Об этом журналистам рассказал глава местного комитета по туризму Государственного совета Алексей Черняк. Ранее решение по вводу данного налога для путешественников решено было отложить до мая следующего года.

Главой республики переданы изменения в закон о курортном сборе с переносом срока введения на 1 мая 2022 года Алексей Черняк, руководитель комитета по туризму

Китай предупредил НАТО о последствиях попытки штурма Крыма.

Фото: Pixabay.com