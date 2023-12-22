Монтаж скульптур на Московские ворота начнётся в мае

Сейчас специалисты занимаются обновлением художественно-архитектурных элементов, некоторые из них находятся на финальной стадии.

По данным заместителя генерального директора реставрационной мастерской "Наследие" Христины Шумиловой, зимой 2023 года началось восстановление московских триумфальных ворот в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Весной планируются работы по монтажу скульптур. Сейчас специалисты занимаются обновлением художественно-архитектурных элементов, некоторые из них находятся на финальной стадии.

После сборки каркаса на памятник вернут крылатых гениев и литеры. Обновлённые ворота будут представлены перед гостями и жителями города осенью 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге до конца августа 2024 года планируют благоустроить Линейный парк.

Фото: Правительство Петербурга