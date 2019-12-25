Монтаж илоскребов завершили на Северной станции аэрации в Ольгино

Сейчас идет реконструкция пяти секций аэротенки, где микроорганизмы используют кислород для переработки органических веществ и очищения воды.

Специалисты ГУП "Водоканал" продолжают масштабную реконструкцию Северной станции аэрации, крупнейшего очистительного сооружения Санкт-Петербурга, расположенной на пересечении Коннолахтинского проспекта и улицы Ольгино.

Завершен важный этап работ – монтаж шести илоскребов во вторичной системе очистки. Это оборудование используется для удаления активного ила и микроорганизмов, которые перерабатывают органику в сточной воде. Установка илоскребов – трудоемкий процесс: сначала оборудование собирается вручную, а потом монтируется с использованием специальных машин.

Сейчас идет реконструкция пяти секций аэротенки, где микроорганизмы используют кислород для переработки органических веществ и очищения воды. После модернизации система аэрации будет оснащена современными технологиями и приборами мониторинга, что позволит сделать процесс очистки более гибким и эффективным в борьбе с азотом и фосфором.

Работы ведутся с применением отечественного оборудования и материалов из стран-партнеров. Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году специалисты "Водоканала" построили, реконструировали и отремонтировали около 90 км сетей в Петербурге.

Фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"