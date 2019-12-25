В 2024 году специалисты "Водоканала" построили, реконструировали и отремонтировали около 90 км сетей в Петербурге

Техническое обслуживание водопроводных сетей включает в себя проверку трубопроводов на предмет утечек, тестирование работоспособности запорных устройств, пожарных гидрантов и водоразборных колонок, а также ремонт и замену оборудования.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения для более чем 5,6 миллиона горожан, а также для тысяч предприятий и организаций города. Для обеспечения высокого уровня качества, надежности и эффективности услуг, Водоканал реализует производственные, инвестиционные и ремонтные программы. В течение года сотрудники провели строительство, реконструкцию и ремонт около 90 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Основные направления деятельности включают техническое обслуживание и текущий ремонт, а также капитальное обновление инфраструктуры. Техническое обслуживание водопроводных сетей включает в себя проверку трубопроводов на предмет утечек, тестирование работоспособности запорных устройств, пожарных гидрантов и водоразборных колонок, а также ремонт и замену оборудования.

В 2024 году "Водоканал" завершил все запланированные мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и канализации. В частности, предприятие:

Провело промывку 484,5 километра канализационной системы (по сравнению с 2023 годом, показатель увеличился на 3,7%);

Очистило 39 тысяч канализационных колодцев;

Произвело ремонт более 8500 колодцев;

Выполнило диагностику 110 километров канализационных сетей;

Заменило более 2000 единиц оборудования, включая задвижки и пожарные гидранты;

Установило 102 водоразборные колонки.

Эти меры направлены на повышение качества и надежности водоснабжения и водоотвода в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что с начала зимы "снежные" пункты Петербурга приняли всего два грузовика снега.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"