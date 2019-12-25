Моноспектакль "Александр Вертинский. Желтое танго"

Спектакль окутан фортепианной музыкой Ирины Скосыревой и скрипкой Игоря Заливалова.

В нескольких театрах Петербурга жителям и гостям города предлагают вспомнить знаменитого поэта и шансонье серебряного века Александра Вертинского в моноспектакле "Александр Вертинский. Желтое танго".

В главной роли актер Сергей Федотов. Артист не пытается копировать Вертинского, но пытается передать атмосферу и погрузить зрителя в, казалось бы, совершенно нереальную историю жизни кумира эстрады первой половины двадцатого века: нищета и богатство, эмиграция и бешеная популярность, сказочные кабаки Парижа, неиссякающая тоска по своему народу и радостное возвращение домой.

Постановка проходит в "Подвале бродячей собаки" и "Чаплине". Цена билета от 1100 рублей.

Фото: vk.com/club31612214