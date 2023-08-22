Момент взрыва беспилотника над жилым домом под Москвой попал на видео

Глава Подмосковья рассказал, что никто не пострадал.

Момент взрыва беспилотного летательного аппарата над жилым домом в Красногорске Московской области попал на видео. Кадры распространились по социальным сетям. В ролике заметно, что территорию озарила яркая вспышка. После этого у ближайших припаркованных транспортных средств срабатывает сигнализация. В Telegram-канале BAZA авторы уточнили, что инцидент зафиксировала уличная камера наблюдения, размещенная на парковке многоэтажного комплекса. Ранее местный губернатор Андрей Воробьев говорил о том, взрывной волной в городе выбило окна и повредило машины. Чиновник дополнительно заверил население, что пострадавших среди жителей нет, а возгорания после падения дрона противника также удалось избежать.

В Подмосковье пресекли попытки атаки беспилотников.

Фото: Telegram /Воробьёв LIVE

Видео: Telegram / BAZA