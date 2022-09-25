Момент спасения человека из-под поезда на станции метро в Москве попал на видео

Мужчина успел сгруппироваться на путях.

Момент спасения человека в российском метрополитене попал на запись с камер гаджетов очевидцев. Инцидент произошел на территории столичной подземки, на платформе станции "Печатники". Пассажиры рассказали журналистам о том, что мужчина упал на пути, но успел вовремя сгруппироваться, поэтому - выжил. Выбраться из-под приехавшего на станцию состава ему помог сотрудник станции. В тот момент на перроне уже дежурили правоохранительные органы.

"Красава! Вот что значит — человек не растерялся и знает, как себя вести в такой ситуации", "Хоть что-то хорошее", "Будь в следующий раз аккуратнее, друг", "Поэтому я стараюсь дальше держаться от путей до прихода поезда" комментарии к произошедшему в соцсетях

В Петербурге у станции метро "Садовая" горел светофор.

Фото и видео: Telegram / Новости Москвы