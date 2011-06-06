Момент смертельного ДТП на Московском попал на видео

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Сегодня в два часа ночи на Московском проспекте, 114, произошла смертельная авария с участием "Фольксваген Поло" и мусоровозом. Подробности ДТП и видео момента столкновения опубликовал "Дорожный инспектор" в соцсети "Вконтакте".

По предварительной информации 47-летний водитель мусоровоза, управляя грузовым Isuzu, двигался по Ташкентской улице и не предоставил преимущество в движении водителю легковушки.

30-летний водитель "Поло" погиб на месте. В комментариях горожане предполагают, что скорость "Поло" была от 110 км/ч до 150 км/ч.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

Фото и видео: Вконтакте / Дорожный инспектор