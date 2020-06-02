Момент поджога 13 автомобилей в Кургане попал на видео

Местный житель ночью поджег стоянку автосалона.

Момент поджога 13 автомобилей в российском городе попал на видео. Об этом сообщили представители Telegram-канала "LIFE SHOT". Преступление в Кургане попало на запись с камеры видеонаблюдения. Общий ущерб от действий злоумышленника оценен владельцами в 18 миллионов рублей.

На кадрах видно, как мужчина в ночное время суток подбирается к автомобильной стоянке на территории автосалона. Он облил транспортные средства бензином из принесенной канистры, а затем бросил туда зажженную спичку. На данный момент известно, что полиции удалось задержать правонарушителя. Собственный поступок он решил не объяснять. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В Кургане отец-одиночка регулярно истязал 11-летнюю дочь.

Видео: Telegram/Life Shot