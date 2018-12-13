Момент крушения китайского истребителя-бомбардировщика попал на видео

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения.

В минувшие выходные, 18 мая, в Китае рухнул военный истребитель - бомбардировщик.

Сообщается, что ЧП произошло с военным самолетом Xian JH-7 в провинции Шаньдун. На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения видно, что после того как самолет упал он загорелся. Пилоты успели катапультироваться.

Ведется расследование ЧП. Отмечается, что это вторая катастрофа с данной моделью военного самолета за этот год.

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Видео: YouTube/Чингис Дамбиев