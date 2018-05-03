Момент ДТП со "скорой" в Челябинске попал на видео

В сети опубликовано видео момента перевертывания автомобиля скорой помощи 1 мая в Челябинске.

1 мая на пересечении Ленина и Цвиллинга произошло серьезное ДТП с автомобилей "скорой". Сейчас появилось видео момента ДТП.

Машина "скорой" с выключенными спецсигналами вылетела на большой скорости на перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. В это время на перекресток выехал "Пежо". Автомобили столкнулись. В результате ДТП "скорая" опрокинулась на бок, у "Пежо" повреждена передняя часть. В результате ДТП никто не пострадал.

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