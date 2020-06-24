Момент ДТП на перекрестке Ушинского и Просвещения попал на видео

Информация о пострадавших пока не поступала.

Днем в среду, 24 июня, на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения на севере Петербурга столкнулись два легковых автомобиля "Фольксваген". Видео аварии с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv.

На кадрах видно, как один из автомобилей, курсирующий на большой скорости, не увидел на дороге другую машину, разворачивающуюся "из-под" другого участника движения. Информация о пострадавших пока не поступала. Подробности случившегося выясняет дорожная полиция.

Ранее мы показывали момент ДТП на Выборгской набережной.

Видео: Piter.tv