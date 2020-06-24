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fvbykov
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Момент ДТП на перекрестке Ушинского и Просвещения попал на видео

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Информация о пострадавших пока не поступала.

Днем в среду, 24 июня, на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения на севере Петербурга столкнулись два легковых автомобиля "Фольксваген". Видео аварии с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv. 

На кадрах видно, как один из автомобилей, курсирующий на большой скорости, не увидел на дороге другую машину, разворачивающуюся "из-под" другого участника движения. Информация о пострадавших пока не поступала. Подробности случившегося выясняет дорожная полиция.

Ранее мы показывали момент ДТП на Выборгской набережной. 

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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