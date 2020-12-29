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Момент ДТП на Софийской попал на видео

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Информации о пострадавших не поступало.

Момент аварии во Фрунзенском районе Петербурга попал на видео. Запись происшествия, которое случилось накануне, оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как автомобиль на полном ходу врезается в столб, после чего на помощь пострадавшим в аварии приходят очевидцы.

Пьяный водитель в Купчино врезался в столб, уезжая от полиции. На перекрестке Софийской улицы и Белы Куна водитель автомобиля "Лада" был в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от сотрудников дорожной полиции. 

Российский автомобиль сильно повредил капот.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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