Момент ДТП на Софийской попал на видео

Информации о пострадавших не поступало.

Момент аварии во Фрунзенском районе Петербурга попал на видео. Запись происшествия, которое случилось накануне, оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как автомобиль на полном ходу врезается в столб, после чего на помощь пострадавшим в аварии приходят очевидцы.

Пьяный водитель в Купчино врезался в столб, уезжая от полиции. На перекрестке Софийской улицы и Белы Куна водитель автомобиля "Лада" был в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от сотрудников дорожной полиции.

Российский автомобиль сильно повредил капот.

Видео: Piter.tv