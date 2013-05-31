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Момент ДТП на Арсенальной набережной частично попал на камеры наблюдения

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Уличные камеры засняли последствия наезда.

Момент ночного смертельного ДТП на Арсенальной набережной частично попал на камеры видеонаблюдения. Судя по появившемуся видео у Piter.tv, сам момент аварии заснять не удалось – однако на видео попал полет самоката и резкая остановка иномарки, из которой выбегает молодой человек.

В аварии на Арсенальной набережной, которая произошла в ночь с 7 на 8 августа, погиб водитель электросамоката. Насмерть был сбит мужчина 1987 года рождения. За рулем автомобиля Ford, который наехал на электросамокатчика, находился водитель 1998 года рождения.

Авария произошла в начале второго часа ночи возле дома 1 на площади Ленина – это место фактически считается частью Арсенальной набережной. Пешеход от полученных травм погиб на месте.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп, электросамокат
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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