Неизвестный в драных штанах ранил мирную петербурженку ножом в почку

Мирный вечер молодой петербурженки закончился госпитализацией с тяжелым ранением, сообщило АН "Оперативное прикрытие". Врачи диагностировали у девушки повреждение почки из-за удара ножом.
Во вторник, 28 января, 20-летняя девушка с подругой шла по Школьной улице мимо аптеки в доме №64. В один момент сзади к подругам подошел высокий мужчина и ударил случайную прохожую в левый бок, после чего скрылся.
Полиция выяснила приметы напавшего: 190 см роста, был одет в широкие темные штаны с рваными краями, черную куртку, ботинки с тупыми носами. Ведется розыск злоумышленника.
Ранее на машиностроительном заводе в Ленобласти во время взрыва погиб слесарь.
Фото: pixabay
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