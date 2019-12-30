Неизвестный в драных штанах ранил мирную петербурженку ножом в почку

Девушка шла с подругой из торгового центра.

Мирный вечер молодой петербурженки закончился госпитализацией с тяжелым ранением, сообщило АН "Оперативное прикрытие". Врачи диагностировали у девушки повреждение почки из-за удара ножом.

Во вторник, 28 января, 20-летняя девушка с подругой шла по Школьной улице мимо аптеки в доме №64. В один момент сзади к подругам подошел высокий мужчина и ударил случайную прохожую в левый бок, после чего скрылся.

Полиция выяснила приметы напавшего: 190 см роста, был одет в широкие темные штаны с рваными краями, черную куртку, ботинки с тупыми носами. Ведется розыск злоумышленника.

Ранее на машиностроительном заводе в Ленобласти во время взрыва погиб слесарь.

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