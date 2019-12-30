На машиностроительном заводе в Ленобласти во время взрыва погиб слесарь

Во время работы взорвались пары дизельного топлива.

На заводе в Ленобласти взорвались пары дизельного топлива, погиб человек. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел накануне около четырех часов дня в цеху Кингисеппского машиностроительного завода, который находится в поселке Зимитицы. Пары дизельного топлива взорвались во время обработки углошлифовальной машиной швов металлической емкости охлаждения корабельного дизельного двигателя емкостью 15 кубометров

В результате погиб 35-летний слесарь. Также в цехе оказались повреждены оконные блоки, в кровле имеется дыра размеров 2х6 метра.

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Фото: Piter.TV