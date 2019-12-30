Инженера осудили на полтора года за смерть подростка от удара током в Павлово

Инцидент произошел в марте 2018 года.

В Кировском районе Ленинградской области вынесли приговор инженеру-энергетику по факту гибели несовершеннолетнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Трагедия произошла 24 марта 2018 года на территории бывшего Павловского участка дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Школьник, которому на тот момент было 13 лет, проник с приятелями через незапертую дверь в трансформаторную подстанцию. На внутренних ячейках с электроустановками не было никаких замков. Школьника ударила током и он скончался на месте.

В отношении инженера-энергетика возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы. Также в течение полутора лет он не сможет занимать руководящие должности в сфере электроэнергетики.

"Ленсвет" расследует смерть петербурженки от провода наружного освещения.

Фото: Piter.TV