"Ленсвет" расследует смерть петербурженки от провода наружного освещения

"Ленсвет" намерен расследовать смерть петербурженки от провода наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".
Напомним, что 20 января в полицию Невского района обратилась женщина и сообщила, что нашла свою соседку мертвой возле фонарного столба. Криминалисты обнаружили на теле следы удара током. Предполагается, что через 24-летнюю девушку прошло 220 Вольт.
В настоящий момент оборванный провод устранен. "Ленсвет" выясняет причины, из-за которых провод наружного освещения оказался на земле.
Ранее мы сообщали о том, что в Ивановской области перевернулся микроавтобус со школьниками.
Фото:pixabay
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