Молодой петербуржец упал с восьмого этажа и выжил

Утром 6 ноября жительница дома №24/2 по Афонской улице услышала хлопок с улицы. Отреагировав на звук, женщина увидела из окна лежащего на земле мужчину в одних трусах, который подавал признаки жизни. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Как выяснилось, петербуржец случайно упал с балкона восьмого этажа. Газон под окнами немного смягчил его "посадку", но мужчина все равно получил множество травм, с которыми его отвезла в городскую больница прибывшая скорая помощь.
Отмечается, что упавший петербуржец состоит на психиатрическом учете и проживает с матерью.
Ранее робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки.
Фото: Piter.TV
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