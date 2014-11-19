Молодой кавказец задержан за связь с несовершеннолетней

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Накануне, 7 сентября, полиция Московского района задержала молодого мужчину, подозреваемого в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, в полицию Северной Столицы обратилась уроженка Закавказья, которая обвинила молодого азербаджанина в незаконной половой связи с ее 15-летней дочерью. По словам женщины, 22-летний подозреваемый сношал несовершенолетнюю в период с 1 по 15 сентября 2017 года.



Задержанному избрана мера пресечения взяли под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье половое сношение с несовершеннолетней и развратные действия.

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Фото: pixobay.com