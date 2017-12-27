Грузчика задержали за половую связь с ученицей восьмого класса

На молодого человека написала заявление мать несовершеннолетней.

В Санкт-Петербурге за связь со школьницей задержали 22-летнего местного жителя, сообщает 7 января АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Невского района обратилась 52-летняя петербурженка, которая написала заявление на молодого человека, работающего грузчиком в компании, производящей мясные полуфабрикаты. Она рассказала, что парень совратил ее 14-летнюю дочь, ученицу одной из гимназий города.

По ее словам, восьмиклассница вступила в половые отношения с грузчиком с 5 июля прошлого года. Любовные отношения проходили в квартире задержанного.

Молодого человека доставили в Следственный комитет. По факту случившегося ведется проверка.