Безработный петербуржец получит срок за половую связь с восьмиклассницей

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Накануне днем в полицию обратилась 42-летняя женщина. Она заявила, что ее 15-летняя дочь вступила в половую связь с 20-летним мужчиной. Инцидент произошел в квартире у потерпевшей поздно вечером. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Сотрудники правоохранительных органов быстро разыскали подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности школьницы. Им оказался безработный петербуржец. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что мужчина в сети проявлял нездоровый интерес к обнаженному виду шестиклассницы.

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