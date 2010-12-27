На Гражданке примерный отец-кавказец украл из салона браслет с цепочкой

В Калининском районе кавказец похитил из ювелирного салона украшения для "сына".

В Калининском районе Петербурге кавказец ограбил ювелирный салон. Не повезло заведению "Ювелир. Карат". Владелец офиса лишился золотого браслета с цепочкой. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным от правоохранительных органов, преступник зашел в салон в качестве покупателя. Он попросил украшения для примерки. В какой-то момент он неожиданно выбежал с изделиями, которые "забыл" снять с руки. Инцидент произошел на Гражданском проспекте,2 в половину седьмого вечера 2 мая.

Сотрудники ограбленного заведения описывают мошенника как молодого 21-летнего человека, кавказской внешности. Он был одет в темную куртку и светлые мокасины. Вор рассказал историю о том, что недавно приехал в Северную столицу и хочет сделать подарок сыну, которому исполняется год. Также он делал вид, что ожидает подругу, которая якобы тоже должна одобрить украшения. Мужчина несколько раз подходил к окну, а в конце концов, решился на побег.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Преступник разыскивается. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Фото: Pixabay.com

