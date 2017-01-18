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Во Всеволожке юноша угнал "Ниву" и сдал ее в металлолом
Вчера, 15:07
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lesjasap
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Во Всеволожке юноша угнал "Ниву" и сдал ее в металлолом

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Полиция задержала преступника, кравшие отечественные машины, чтобы отдавать их в металлолом.

Во Всеволожске задержан преступник, угнавший два автомобиля. Молодой человек раскаялся в отделении полиции Красногвардейского района. Он написал явку с повинной. 
 
Сообщается, что первое транспортное средство 18-летний злоумышленник сдал на металлолом. Угон был совершен 12 декабря по адресу улица Коммуны, 24/4. Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения, когда придумывал план украсть чужой автомобиль. В результате он похитил “Ниву”. Позже он оставил машину в деревне Колтуши. Оттуда молодой человек собирался отогнать ее в пункт сдачи металлолома. 
 
Также распитие спиртных напитков побудило угонщика покуситься на собственность еще одного автомобилиста. Ночью 29 января он планировал украсть “Жигули” от Хасанской улицы. Но его вовремя остановили правоохранительные органы. 
Теги: всеволожск , всеволожский район , ленобласть , металлолом , нива , угон автомобиля
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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