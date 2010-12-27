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Молодой человек свалился с третьего этажа "Галереи"
Сегодня, 8:18
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lesjasap
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Молодой человек свалился с третьего этажа "Галереи"

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Петербуржец упал с третьего этажа в атриуме "Галерея".

Как сообщают очевидцы, около 21 часа 17 сентября с третьего этажа торгового центра “Галерея” упал мужчина. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться после инцидента. Свидетели события рассказывают, что он сломал руку и ногу. Молодого человека забрала машина скорой помощи. 
 
О дальнейшем состоянии мужчины неизвестно. Однако, через некоторое время после случившегося, он разместил в социальной сети информацию о своем падении. 
 
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего и причины падения. По мнению прохожих, парень скатывался по перилам и не удержал баланс. 
Теги: галерея , падение
Категории: Новости СПб

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