Молодой человек свалился с третьего этажа "Галереи"

Петербуржец упал с третьего этажа в атриуме "Галерея".

Как сообщают очевидцы, около 21 часа 17 сентября с третьего этажа торгового центра “Галерея” упал мужчина. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться после инцидента. Свидетели события рассказывают, что он сломал руку и ногу. Молодого человека забрала машина скорой помощи.

О дальнейшем состоянии мужчины неизвестно. Однако, через некоторое время после случившегося, он разместил в социальной сети информацию о своем падении.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего и причины падения. По мнению прохожих, парень скатывался по перилам и не удержал баланс.