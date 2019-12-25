Молодой человек попал в реанимацию, упав с козырька на улице Степана Разина

Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 30 мая в Адмиралтейском районе Петербурга произошел несчастный случай. 23-летний молодой человек попал в реанимацию, упав с козырька дома №8 на улице Степана Разина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Молодой человек сорвался с козырька во время дискотеки. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и ушибом головного мозга. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что рабочий выжил после падения с 12 этажа на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV