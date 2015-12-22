Молодым родителям будут выдавать бесплатные наборы для новорожденных

В них будут входить подгузники, ползунки, комбинезон и другие необходимые вещи.

Минпромторг составил перечень из 12 вещей, которые будут выдавать новоиспеченным родителям по всей России. В список вошли подгузники, ползунки, комбинезон, одеяло, пеленка, боди, полотенце, распашонка, чепчик, крем от опрелостей, присыпка детская и салфетки влажные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что список товаров формировался педиатрами, родительским сообществом, а также специалистами, которые работают в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности. Наборы будут преимущественно российского производства. Выдавать их будут семьям, выписавшимся из роддома.

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