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Молодые выборжане в торжественной обстановке получили свой первый паспорт

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Семеро выборжан получили свои первые документы из рук представителей городской и областной власти.

Сегодня в вытавочном зале "Выборг – город воинской славы" прошло торжественное мероприятие в ходе которого несколько молодых выборжан получили свой первый и самый важный в жизни документ. Паспорта вручали представители городской и областной администрации. Мероприятие было приурочено к празднику, Дню Государственного флага Российской Федерации. Поздравить молодых граждан пришли ветераны. Участники боевых действий напомнили о том, каким значимым символом является государственный флаг и как солдаты погибали, отстаивая его честь. В ходе церемонии документы получили семеро выборжан. 

Видео: Piter.TV

Теги: выборг , день российского флага , дом молодежи выборг
Категории: Выборг

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