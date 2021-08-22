На Поклонной горе в Москве развернули огромный триколор в честь Дня российского флага

Его площадь составляет тысячу квадратных метров.

На Поклонной горе в Москве развернули огромный флаг РФ в честь Дня российского триколора. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале "Life Shot".

22 августа одному из официальных государственных символов страны исполняется 30 лет. Отмечается, что площадь развернутого флага составляет одну тысячу квадратных метров. Ранее полотно было занесено в книгу Рекордов Гиннесса.

Российский триколор отмечает свой праздник 22 августа. Соответствующий указ "О Дне Государственного флага Российской Федерации" первый президент России Борис Ельцин подписал 20 августа 1994 года.

Ранее мы сообщали, что вечером 22 августа на Дворцовом мосту и на Большом проспекте Петроградской стороны Санкт-Петербурга зажгут праздничную подсветку.

Видео: Telegram/LIFE SHOT