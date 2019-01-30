В Тосненскую больницу пришли работать 11 молодых специалистов

Большим преимуществом для молодых специалистов являются меры соцподдержки, доступные на территории Ленобласти.

В четверг, 29 декабря, в Тосненской больнице сообщили о принятии в свои ряды 11-ти молодых специалистов со средним медицинским образованием. Информацией поделились в комитете по здравоохранению Ленобласти.

Учреждение дополнило свою команду медсестрами для перевязочной, процедурной, кабинета хирурга, неврологического и рентгеновского отделений, а также фельдшером-лаборантом клинико-диагностической лаборатории и другими медиками.

Большим преимуществом для молодых специалистов являются меры соцподдержки, доступные на территории Ленобласти. Кроме того, каждый молодой специалист будет иметь наставника − опытного сотрудника, готового поделиться своими ценными знаниями и навыками.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти озвучили режим работы поликлиник в новогодние праздники.

Фото: Telegram / Комитет по здравоохранению Ленобласти