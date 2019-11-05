Молодые люди на ВАЗ вошли в отбойник на Суздальском проспекте

В результате аварии пострадавших нет.

В Петербурге утром 5 ноября произошла авария. Молодых жители города не вписались на проезжей части и вывернули машину прямо на отбойник. Пострадала передняя часть машины отечественного производства. Кроме ВАЗа повреждений никто не получил.

На данный момент на участке работают представители ДПС. Они фиксируют факт аварии. Причины инцидента уточняются. Очевидец предположил, что нарушители столкнулись с препятсвием во время ухода от погони от правоохранительных органов. Известно, что транспортное средство влетело в дорожные ограждения на Суздальском проспекте. Для остальных участников движения ситуация с машиной не станет причиной опоздания на работу: ВАЗ не мешает проезду по данному участку.

Ранее Piter.tv писал о том, что на "Нарве" в ДТП погиб водитель "КИА Спортрейдж", пострадали подростки.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Василий Метёлкин