Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде из-за нарушения правил тренером

Спортсмены полетят в РФ с пересадкой в Европе.

Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Такой информацией с журналистами ТАСС поделился собственный источник. Известно, что спортсмены возвращались домой. При этом к самим хоккеистам у властей претензий не возникло.

Ранее в социальных сетях шведская журналистка с телеканала SVT Мария Леманн написала о том, что российская и чешская команды были сняты с рейса, направляемого из Калгари во Франкфурт. По мнению иностранки, к такому развитию ситуации привели пьянство, курение и отсутствие медицинских масок.

Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет. источник ТАСС

Известно, что теперь сборная России полетит домой из Торонто с пересадкой в каком-то аэропорту Европы.

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Фото и видео: Telegram / Mash, SHOT